قيس سعيد: الفساد يستشري في تونس .. ونخوض معركة حياة أو موت

قال الرئيس التونسي، فيس سعيد، إن بلاده وقعت بأيدي "مجموعة من الفاسدين"، مؤكدًا أنها تملك الثروة وكل مقومات النهوض.
وخلال استقباله مساء الأربعاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، قال سعيد إن "الأموال التي نراها في بعض المناسبات تدل على أن تونس ليست فقيرة وأنه تم تفقيرها باسم الإصلاح".
وأضاف الرئيس التونسي، وفقًا لشبكة "إرم نيوز": "ظاهرة الفساد تنخر المجتمع التونسي والمؤسسات داخل الدولة وكأنها سرطان يعربد في الجسد، وسنواصل بنفس العزيمة وبنفس القدرة وبنفس الإيمان للانتصار في هذه المعركة وهي معركة حياة أو موت".
وتابع: "يجب ألا تدخل الحسابات السياسية في مقاومة الفساد وسنقضي على الفساد وأسبابه"، معتبرًا أن "تونس تتوفر على إمكانات وثروات ضخمة وعلى أموال كبيرة ولكنها دولة بين أيدي مجموعة من الأشخاص الفاسدين الذين يعتبرون الفساد من إكراهات السياسة".
وفي يناير الماضي، عاد ملف مكافحة الفساد، يخيم على الساحتين السياسية والإعلامية في تونس، بعد فتح تحقيقات في شبهات طالت مسئشولين في قطاعات عدة، ومن بينها سلك القضاء نفسه.
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