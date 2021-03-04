الاقامة الذهبية في الامارات 2021 الرسوم وطريقة التقديم على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

الاقامة الذهبية في الامارات 2021 تقدمها الحكومة الإماراتية بهدف التيسير على الوافدين التنقل في الإمارات، وتكون تأشيرة الإقامة في الإمارات طويلة المدي تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، ويتم التقديم على الاقامة الذهبية في الامارات 2021 على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من خلال دفع رسوم الاقامة الذهبية في الامارات وفق شروط معينة يمكن لأي وافد الحصول على الاقامة الذهبية في الامارات 2021 إذا توافرت فيه، فتحاول الاقامة الذهبية في الامارات 2021 تخطي عيوب نظام الكفيل بإمكانية 100% على عكس نظام الكفيل بقيمة 50%.

الاقامة الذهبية في الامارات 2021

جاءت طريقة التقديم في الاقامة الذهبية 2021 على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول على منصة التأشيرة الذهبية.

– قدم على طلب الترشح للحصول على التأشيرة الذهبية.

– يعمل النظام على مراجعة الطلب خلال 30 يوم سوف تصلك رسالة بالموافقة أم لا.

– الموافقة تصل برابط على البريد الإلكتروني.

– تحميل الملفات المطلوبة.

– تتولى الهيئة الاتحادية مراجعة الطلب.

– في النهاية يتم الحصول على التأشيرة.

رسوم الاقامة الذهبية في الإمارات

حددت رسوم الاقامة الذهبية في الإمارات بقيمة 313 درهم كما يمكن تجديد الإقامة الذهبية في الإمارات بـ 100 درهم للفرد، فيما جاءت رسوم الإقامة لمدة عشر سنوات للمستثمرين وعائلاتهم هى 1150 درهم.

شروط استخراج الإقامة الذهبية في الإمارات

بلغت شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات لمدة 10 سنوات للمستثمرين لتشمل التالي:

– يكون للمستثمر وديعة في الصندوق الإستثماري بقيمة لا تقل عن 10 ملايين أو يتملك شركة بالإمارات لا يقل رأس مالها عن 10ملايين درهم.

– يكون مشترك في مشروع أو شركة في الإمارات بنسبة لاتقل عن 60 %.

– عدم وجود أي ديون على رأس مال المستثمر أو قروض.

– أن لا تقل نسبة الإستثمار عن ثلاث أعوام يتم تحديدها من تاريخ الإقامة.

– تضم التأشيرة أسرة المستثمر والمدير التنفيذي والإستشاري وثلاثة فقط من عمال الخدمة لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد.

شروط الإقامة الذهبية في الإمارات لأصحاب المواهب

تقدم الإقامة الذهبية في الإمارات لأصحاب المواهب على أن يكون لديهم عقد عمل ساري وتخصص من خلال الشروط الآتية

العلماء: حاصل على اعتماد من المجلس الخاص بالعلماء أو حاصل على ميدالية التميز بمجاله. المبدعون سواء في مجال الثقافة أو الفن : يكون لديهم اعتماد من وزارة الثقافة. المخترعون: حاصل على براءة اختراع معتمدة من وزارة الاقتصاد. أصحاب النخبة: براءة اختراع أو أبحاث منشورة ذات قيمة. الأطباء والمتخصصين: شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة حول العالم، وإسهامات بحثية ومقالات علمية منشورةفي مجاله، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجاله.