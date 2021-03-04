صور .. انهيار سور حديدى يودى بحياة 5 طلاب فى جامعة بـ بوليفيا

جدة - نرمين السيد - أظهرت لقطات سقوط طلاب من الطابق الرابع بمبنى جامعى فى مدينة إل ألتو الجبلية فى بوليفيا، نتيجة تكدس الطلاب، ما أسفر عن انهيار السور الحديدى الحاجز وسقوط الطلاب بين قتيل وجريح.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لقطات مصورة توثق لحظة تكدس عدد كبير من الطلاب فى الطابق الرابع بالمبنى الجامعى، ومع تدافع الطلاب انكسر الحاجز الحديدى. وأسفر ذلك، عن وفاة 5 طلاب وطالبات، فيما ذكر وزير الداخلية فى بوليفيا إدواردو ديل كاستيلو عبر حسابه الشخصى على تويتر، قائلا: "الوقت الحالى لدينا معلومات عن سقوط 5 قتلى ونقل 3 من المصابين إلى العناية المركزة".

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