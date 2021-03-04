إسرائيل تتهم إيران بالمسئولية عن تسرب نفطي على شواطئ المتوسط

قالت وزيرة حماية البيئة في إسرائيل جيلا جملئيل، أمس الأربعاء، إن إيران وراء حادث التسرب النفطي الذي وقع مؤخرا قبالة شواطئ إسرائيل وتسبب في أضرار بيئية كبيرة، ووصفت ما حدث بأنه "إرهاب بيئي".
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن جملئيل قولها إن "السفينة التي تسببت في التسرب مملوكة لليبيين، وأبحرت من إيران عبر الخليج دون اتصال عبر موجات اللاسلكي".
وأضافت أن السفينة، وهي ناقلة نفط تحمل اسم "إميرالد" وترفع علم بنما، دخلت المياه الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط ثم أغلقت الاتصال اللاسلكي مرة أخرى ليوم كامل تقريبا، ولوثت البحر بين الأول والثاني من فبراير الماضي.
وقالت إن السفينة واصلت رحلتها من هناك إلى سوريا، حاملة شحنة مقرصنة من إيران، مضيفة أن"إيران تمارس الإرهاب بالإضرار بالبيئة، وعندما تضر إيران بالبيئة فهي لا تضر بإسرائيل فقط".
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