الأهلي المصري يفرض "عقوبة مغلظة" على كهربا.. ماذا فعل؟

أثارت العقوبة المغلظة التي فرضها الأهلي المصري، مساء الأربعاء، على لاعبه محمود عبد المنعم كهربا تساؤلات عدة عن سبب فرضها في هذا التوقيت.

وأعلن النادي الأهلي المصري إيقاف لاعبه محمود كهربا لمدة شهر عن اللعب مع الفريق وتغريمه 200 ألف جنيه لما أسماه النادي في بيانه الرسمي بـ"عدم الالتزام".

وسببت العقوبة على كهربا صدمة للكثيرين ممن توقعوا أن يكون الدولي المصري قد بدأ يلتزم ويترك الأجواء التي طالما اعتاد عليها من عدم الانضباط سواء في الزمالك أو من قبله في اتحاد جدة السعودي.

ماذا فعل محمود كهربا؟

ووفقا لتقارير صحفية مصرية، فإن سبب عقوبة كهربا هو مشادة وقعت بينه وبين مدرب الفريق بيتسو موسيماني عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1 بثنائية جونيور أجايي.

وكان موسيماني قد دخل عقب المباراة لمصافحة اللاعبين واحدا تلو الآخر، لكن كهربا رفض مصافحة المدرب الجنوب إفريقي وطالبه بالذهاب بعيدا، الأمر الذي ترتب عليه طلب بيتسو موسيماني بشكل رسمي بمعاقبة كهربا، وفقا لموقع "في الغول" المصري.

وذكر الموقع أن كهربا اعتذر لموسيماني لاحقا وأراد تخفيف العقوبة، لكن الأهلي رفض هذا التخفيف وأعلن العقوبة في بيان رسمي.

إلا أن هناك تقارير أخرى تحدثت عن أن العقوبة التي تعرض لها كهربا جاءت عقب نشر صور للاعب في حفل زفاف أحد أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مما ترتب عليه تغيبه عن مران الأربعاء بدون إذن، وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات الجهاز الطبي بعدم التواجد في أي تجمعات.

وهذه العقوبة ليست الأولى التي يقرها الأهلي على كهربا، فقد سبق للنادي الأهلي المصري تطبيق عقوبتين على كهربا، إحداهما كانت الأعلى في تاريخ الكرة المصرية بقيمة مليون جنيه كاملة، إثر مشادة بين اللاعب والقائد محمد الشناوي في غرفة ملابس الفريق ترتب عليها مشادات أخرى بين اللاعب وعدد من مسؤولي جهاز الكرة بالأهلي.

وكان اللاعب استبعد الشهر الماضي من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية في قطر أمام بالميراس البرازيلي لخرقه الفقاعة الطبية عقب مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي بالتوجه إلى مدرجات الدرجة الثالثة لتحية لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، وتم الاكتفاء بتوجيه اللوم له من قبل إدارة النادي هو وزميله حسين الشحات الذي قام بالأمر ذاته.

كما أن كهربا تعرض للإيقاف 10 مباريات إثر مشادات كأس السوبر المصري الشهيرة الذي جرى في الإمارات وقيل إن اللاعب هو الذي تسبب بها إضافة إلى اللاعبين إمام عاشور وعبد الله جمعة من الزمالك.

كهربا كان أيضا طرفا في مشكلة مع عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق محمد فضل، وكذلك كانت هناك مشكلة أخيرة مع إسحاق لاعب المريخ السوداني.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.