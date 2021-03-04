كورونا يواصل حصد الأرواح فى البرازيل .. 1.910 وفاة جديدة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" ارتفعت إلى 10.7 مليون، كما وصل إجمالى الوفيات إلى 260 ألفا.
وتعد حصيلة الوفيات الجديد قياسية مقارنة بها فى اليوم السابق حيث بلغت 1641 حالة وفاة، كما قفز مؤشر الإصابات بشكل حاد حيث بلغ فى آخر حصيلة 60 ألفًا.
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