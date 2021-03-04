مسئول أممي: مقتل 38 شخصًا خلال مظاهرات أمس في ميانمار

قال مسؤول بالأمم المتحدة، إن 38 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم خلال المظاهرات التي شهدتها العديد من المدن في (ميانمار) أمس الأربعاء؛ احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش الشهر الماضي.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية، اليوم الخميس، أن العديد من المتظاهرين احتشدوا مجددا اليوم في شوارع مدينتي "يانجون" و"ماندالاي" بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى.

وتشهد ميانمار احتجاجات يومية منذ أن نفذ الجيش في الأول من فبراير الماضي انقلابا عسكريا ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد "وين مينت" ومستشارة الدولة "أونج سان سوتشي" ومسئولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من فبراير الماضي.

وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات نوفمبر العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة الحاكم بقيادة "أونج سان سوتشي" بدعوى إنها كانت مزورة.