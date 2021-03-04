التحالف العربي يتصدى لهجوم جوي ضد السعودية

اعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه منطقة جازان، جنوب المملكة.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".

وأشار التحالف إلى أن الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن، الثلاثاء، سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان.

وقال الدفاع المدني في جازان السعودية ، إن المقذوف تسبب في إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية.

وتسبب المقذوف في تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.