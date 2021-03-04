الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف الهجمات التي تستهدف الصحفيين والنساء في أفغانستان

دعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للهجمات التي تستهدف الصحفيين والنساء في أفغانستان، واصفا الهجوم الأخير الذي استهدف 3 سيدات يعملن في إحدى المحطات التلفزيونية بأنه "مخطط وحشي".

ودعا الاتحاد الأوروبي -في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الخميس- إلى إجراء تحقيقات شفافة وشاملة في هذه الهجمات والاغتيالات، مؤكدا العزم على دعم الإعلام وحرية التعبير في أفغانستان.

وشدد البيان على ضرورة وقف استهداف الصحفيين والنساء، ووقف العنف في أفغانستان بشكل عام، داعيا إلى إجراء تحقيقات شفافة وشاملة في كل هذه الهجمات والاغتيالات، ملقيا باللائمة على حركة "طالبان" في سقوط غالبية الضحايا المدنيين إما بشكل مباشر أو من خلال معارضة وقف إطلاق النار.

وقد لقيت الإعلاميات الثلاث حتفهن في هجومين منفصلين، الأول كان في مدينة (جلال آباد) وقتل فيه إعلاميتان، والثاني حدث بعد دقائق معدودة من الأول في المدينة ذاتها.