عاجل.. أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بتوجه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بتوجه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ووفق ما أوردته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية، فقد غادر الشيخ نواف الصباح، الكويت، متوجها للولايات المتحدة لإجراء "الفحوصات الطبية المعتادة".

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