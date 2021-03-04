أمريكا: إيران تتحرك فى الاتجاه الخطأ

جدة - نرمين السيد - وقال:"موقفنا واضح، على إيران أن تعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى فإذا عادت سنعود. هذا سيستتبعه تخفيف للعقوبات. ولكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".

كما شدد فى مقابلة مع شبكة PBS " الأمريكية، على أن إيران تتحرك فى الاتجاه الخطأ. وقال "ما زال هناك طريق طويل لتقطعه إيران حتى تعود إلى الوفاء بالتزاماتها".