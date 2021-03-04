جدة - نرمين السيد - وقال:"موقفنا واضح، على إيران أن تعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى فإذا عادت سنعود. هذا سيستتبعه تخفيف للعقوبات. ولكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".
كما شدد فى مقابلة مع شبكة PBS " الأمريكية، على أن إيران تتحرك فى الاتجاه الخطأ. وقال "ما زال هناك طريق طويل لتقطعه إيران حتى تعود إلى الوفاء بالتزاماتها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: إيران تتحرك فى الاتجاه الخطأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.