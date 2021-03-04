ميركل تقرر تمديد الإغلاق حتى 28 مارس في ألمانيا

أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل، صباح اليوم الخميس، الاتفاق مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية في مشاورات افتراضية على تمديد الإغلاق المفروض بسبب جائحة كورونا حتى 28 مارس الجاري.

واتفقت ميركل في اجتماعها المطول الذي امتد حتى وقت باكر من صباح اليوم على استراتيجية لتخفيف الإغلاق تدريجيا بحذر شديد مع تطبيق سياسة العودة إلى الإغلاق مره أخرى إذا ما زاد انتشار الوباء.

وحسب قرارات الاجتماع فسيتم السماح لكل أسرة الاتصال مع أسرة أخرى بحد أقصى خمس أفراد.

فيما أشارت ميركل بالسماح المشروط لتجار التجزئة باستئناف نشاطهم وتخفيف القيود على القطاع التجاري شريطة أن يسجل معدل انتشار العدوى 50 حالة كشرط لتخفيف القيود.