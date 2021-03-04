سول تتعهد بإجراء تحقيق شامل في حدوث حالات وفاة بعد تلقي لقاح كورونا

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه-غيون، أن الحكومة ستحقق بدقة في وفاة 5 أشخاص توفوا بعد تلقي لقاح "كوفيد-19" وستكشف عن النتائج بشفافية.
وطالب غيون - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ اليوم /الخميس/ - بالثقة في حملة اللقاح التي تقودها الحكومة، والتي بدأت في أواخر فبراير.
وفي هذا الصدد .. قال مسؤولون في الصحة إنهم يحققون حاليا في أسباب وفاة المرضى ولكنهم لم يحددوا بعد ما إذا كان المرضى عانوا من آثار جانبية بعد التلقيح.
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