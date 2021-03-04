لإجراء فحص طبي.. أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غادر بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية معتادة.

وكان في وداع أمير الكويت على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وبعد مرور 37 يومًا على إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد برئاسة مجلس الوزراء في الكويت للمرة الثالثة على التوالي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي رفع الخالد أسماء وزرائها.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، كان من اللافت في الحكومة الجديدة خروج 4 وزراء منها هم: أنس الصالح، وعبد الله معرفي، وفيصل المدلج، ونواف الياسين، ودخول 4 جدد هم: عبد الله الرومي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للعدل وزير دولة لشئون تعزيز النزاهة، وشايع الشايع وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، ومشعان العتيبي وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرًا للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، والدكتور عبد الله السلمان وزيرًا للتجارة والصناعة، فيما بقي 11 وزيرًا من الحكومة السابقة.

وبينَما جرى استحداث وزارتين جديدتين هما وزارة الدولة لشئون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدت الحكومة الجديدة فصل وزارة التربية عن التعليم العالي.

وعقب صدور المرسوم الأميري، حدَّد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ملامح العمل في المرحلة المقبلة، مشددًا على التعاون مع النواب، وإشراك الجميع في الإصلاح، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة الخلل في الاقتصاد الوطني.

وتوجه الخالد بالشكر لامير البلاد، قائلًا: "تفضلتم سموكم وأصدرتم أمركم السامي في 24 يناير 2021 بثقة سموكم الغالية بتعييني مجددًا رئيسًا لمجلس الوزراء في هذه الفترة البالغة الأهمية من تاريخ وطننا الغالي وكلفتموني سموكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".