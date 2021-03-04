ضبط شاب كويتي قتل قططا بطريقة مروعة ووثق فعلته بالفيديو

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الخميس أن إدارة مباحث الجرائم الالكترونية في الكويت، تمكنت من ضبط مواطن وثّق بمقطع فيديو قتله لقطتين صغيرتين خنقًا بالغاز بأسلوب وحشي أثار غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية إنه "تم ضبط الشاب وهو كويتي، دون الكشف عن اسمه، وأحيل إلى النيابة العامة لتكييف القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر منصات مواقع التواصل، لحظة قتل الشاب للقطتين، حيث سُمع وهو يقدم على فعلته يقول إن "والدتهما تركتهما وحيدتين، لذا سينفذ عليهما الموت الرحيم، كي لا تعانيا".

وقام الشاب بوضع القطتين في صندوق بلاستيكي، مبينا أنه "سيقوم بإعدامهما عن طريق الخنق بالغاز"، إذ أخذ بتوضيح الكيفية التي سيعدم بها القطتين.

وقال "إنه صنع ثقبا في الصندوق البلاستيكي، إذ سيقوم ببخ الغاز على القطط من خلاله"، وقام لاحقا بإزالة غطاء الصندوق بعد موت القطتين إثر استنشاق الغاز، للتثبت من موتهما.

وانتقد الفريق الكويتي لحماية الحيوان، تصرف المواطن، مؤكدا أنه يسعى لرفع قضية ضد الشاب في النيابة العامة، كما أعلن الفريق عن نيته التشهير بصاحب المقطع على مسؤوليته القانونية، إذ أكد أن صاحبه يدعى "بدر نايف وهو من سكان منطقة عبدالله المبارك".