“أنا الزعيم” أعرف هنا موعد مباراة الهلال والرائد القادمة 2021/03/05 في الدوري السعودي والقناة والمعلق

تنتظر جماهير الزعيم موعد مباراة الهلال والرائد الجمعة القادمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد معقل نادي الهلال في إطار الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للفوز والحصول على الثلاث نقاط، على أمل تعثر المتصدر نادي الشباب الذي يلعب في نفس الجولة ضد القادسية، والنصر يلاقي الاتفاق في مباريات قوية، تنقل جميع اللقاءات عبر القنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي، وكان الهلال قد فاز في الدور الأول على الرائد بهدف دون رد ويسعى لتكرار الفوز مرة أخرى.موعد مباراة الهلال والرائد والقناة الناقلة ومعلق اللقاء
تلعب مباراة نادي الهلال ضد نادي الرائد في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة القادمة الموافق 2021/03/05، في تمام الساعة 19.35 بتوقيت القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة المكرمة، 21.35 بتوقيت دولة الإمارات، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1، ويعلق عليها المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي.ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة
|الهلال السعودي
|يحتل المركز ألثاني برصيد 39 نقطة من لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وهزم في 4 مباريا، سجل لاعبوه 38 هدف، وسكنت شباكه 17 هدف.
|نادي الرائد
|يحتل المركز أل 12 في الجدول برصيد 25 نقطة من لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 32 هدف وسكنت شباكه 32 هدف.
ألتقى فريق الهلال السعودي فريق الرائد في 25 مباراة قبل هذا اللقاء في مسابقة دوري المحترفين السعودي، كان نصيب الأسد من الفوز لفريق الهلال برصيد 21 فوز، بينما فاز فريق الرائد في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة 3 لقاءات، واللقاء القادم هو اللقاء رقم 26 للفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين 2021
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الشباب
|21
|13
|5
|3
|9
|25:44
|19
|44
|2
|الهلال
|21
|11
|6
|4
|9
|17:38
|21
|39
|3
|الاتحاد
|21
|9
|8
|4
|9
|22:30
|8
|35
|4
|الأهلي
|21
|10
|5
|6
|9
|32:33
|1
|35
|5
|التعاون
|21
|8
|7
|6
|9
|17:24
|7
|31
|6
|الإتفاق
|21
|9
|3
|9
|9
|35:34
|-1
|30
|7
|النصر
|21
|8
|5
|8
|9
|28:30
|2
|29
|8
|الفيصلي
|21
|7
|8
|6
|9
|27:29
|2
|29
|9
|القادسية
|21
|7
|8
|6
|9
|33:32
|-1
|29
|10
|الباطن
|21
|7
|6
|8
|9
|32:32
|0
|27
|11
|الوحدة
|21
|8
|3
|10
|9
|36:30
|-6
|27
|12
|الرائد
|21
|7
|4
|10
|9
|32:32
|0
|25
|13
|الفتح
|21
|7
|4
|10
|9
|41:33
|-8
|25
|14
|أبها
|21
|7
|4
|10
|9
|37:28
|-9
|25
|15
|ضمك
|21
|4
|5
|12
|9
|38:25
|-13
|17
|16
|العين
|21
|4
|3
|14
|9
|44:22
|-22
|15
في ظل غياب نجم خط الوسط جوستافو كوييار بداعي الإصابة فأن المدرب البرازيلي “روجيرو ميكالي” يفاضل بين أكثر من لاعب لشغل مكانة ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي.
- حراسة المرمى ” عبد الله المعيوف”.
- خط الدفاع ” هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك”.
- خط الوسط “محمد كانو،سالم الدوسري،سيباستيان جوفينكو، عبد الله عطيف، سلمان الفرج”.
- خط الهجوم “جوميز”.
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الوسوم
تنتظر جماهير الزعيم موعد مباراة الهلال والرائد الجمعة القادمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد معقل نادي الهلال في إطار الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للفوز والحصول على الثلاث نقاط، على أمل تعثر المتصدر نادي الشباب الذي يلعب في نفس الجولة ضد القادسية، والنصر يلاقي الاتفاق في مباريات قوية، تنقل جميع اللقاءات عبر القنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي، وكان الهلال قد فاز في الدور الأول على الرائد بهدف دون رد ويسعى لتكرار الفوز مرة أخرى.موعد مباراة الهلال والرائد والقناة الناقلة ومعلق اللقاء
تلعب مباراة نادي الهلال ضد نادي الرائد في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة القادمة الموافق 2021/03/05، في تمام الساعة 19.35 بتوقيت القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة المكرمة، 21.35 بتوقيت دولة الإمارات، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1، ويعلق عليها المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي.ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة
|الهلال السعودي
|يحتل المركز ألثاني برصيد 39 نقطة من لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وهزم في 4 مباريا، سجل لاعبوه 38 هدف، وسكنت شباكه 17 هدف.
|نادي الرائد
|يحتل المركز أل 12 في الجدول برصيد 25 نقطة من لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 32 هدف وسكنت شباكه 32 هدف.
ألتقى فريق الهلال السعودي فريق الرائد في 25 مباراة قبل هذا اللقاء في مسابقة دوري المحترفين السعودي، كان نصيب الأسد من الفوز لفريق الهلال برصيد 21 فوز، بينما فاز فريق الرائد في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة 3 لقاءات، واللقاء القادم هو اللقاء رقم 26 للفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين 2021
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الشباب
|21
|13
|5
|3
|9
|25:44
|19
|44
|2
|الهلال
|21
|11
|6
|4
|9
|17:38
|21
|39
|3
|الاتحاد
|21
|9
|8
|4
|9
|22:30
|8
|35
|4
|الأهلي
|21
|10
|5
|6
|9
|32:33
|1
|35
|5
|التعاون
|21
|8
|7
|6
|9
|17:24
|7
|31
|6
|الإتفاق
|21
|9
|3
|9
|9
|35:34
|-1
|30
|7
|النصر
|21
|8
|5
|8
|9
|28:30
|2
|29
|8
|الفيصلي
|21
|7
|8
|6
|9
|27:29
|2
|29
|9
|القادسية
|21
|7
|8
|6
|9
|33:32
|-1
|29
|10
|الباطن
|21
|7
|6
|8
|9
|32:32
|0
|27
|11
|الوحدة
|21
|8
|3
|10
|9
|36:30
|-6
|27
|12
|الرائد
|21
|7
|4
|10
|9
|32:32
|0
|25
|13
|الفتح
|21
|7
|4
|10
|9
|41:33
|-8
|25
|14
|أبها
|21
|7
|4
|10
|9
|37:28
|-9
|25
|15
|ضمك
|21
|4
|5
|12
|9
|38:25
|-13
|17
|16
|العين
|21
|4
|3
|14
|9
|44:22
|-22
|15
في ظل غياب نجم خط الوسط جوستافو كوييار بداعي الإصابة فأن المدرب البرازيلي “روجيرو ميكالي” يفاضل بين أكثر من لاعب لشغل مكانة ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي.
- حراسة المرمى ” عبد الله المعيوف”.
- خط الدفاع ” هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك”.
- خط الوسط “محمد كانو،سالم الدوسري،سيباستيان جوفينكو، عبد الله عطيف، سلمان الفرج”.
- خط الهجوم “جوميز”.
- اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً
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