رابط الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعات السودانية 2021 الدور الأول القبول العام برقم الاستمارة الالكترونية ، عقب إعلان وزارة التعليم السودانية عن موعد ظهور نتيجة القبول بالجامعات السودانية ظهر اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 م في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بدأت عمليات الترقب من قِبل الطلاب السودانيين وأولياء أمورهم، وتزايدت عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعات السودانية وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي سينعقد خلال الساعات القليلة القادمة برئاسة وزيرة التعليم العالي بروفيسور انتصار صغيرون والبروفيسور سامي شريف وكيل الوزارة ومدير الإدارة العامة للقبول ومدير الإدارة العامة بمركز المعلومات والشبكات بالوزارة في ديوان عام الوزارة بالخرطوم، وذلك بحضور كافة وسائل وأجهزة الإعلام المتاحة، حيث أنه سيتم تحديد الأماكن الشاغرة بالجامعات السودانية و الاعلان عن نتيجة الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية والقبول العام ومعرفة موعد التقديم للقبول الخاص بالجامعات السودانية، مع توضيح كافة البيانات التفصيلية عن نسب القبول بالجامعات والكليات السودانية.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعات السودانية 2021 م

أتاحت وزارة التعليم السودانية للطلاب والطالبات في جميع مدن السودان الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعات، من خلال رقم الاستمارة الالكترونية التي تم تعبئتها عند التقديم، فقد تم التقديم لتسجيل الاستمارة عدد هائل من الطلاب والطالبات فقد بلغت نسبة التقديم بالاستمارة حوالي 113 % لعدد 159.259 طالب وطالبة مقارنة بعدد الناجحين 270.895، حيث أن فترة التقديم شهدت إقبالاً ملحوظًا من قِبل الطلاب والطالبات الذين أكملوا إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، حيث أنه تم توفير كل متطلبات التقديم الالكتروني وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر رقم 2511 على مدار اليوم بأكمله؛ رغبةً في راحة أبنائها من الطلاب والطالبات وتوفيرًا للوقت والجهد المبذول.

عقب المؤتمر الصحفي الذي سينعقد في ديوان عام الوزارة بالخرطوم يستطيع الطلاب والطالبات معرفة نتيجة التحاقهم بالجامعة الخاصة بهم فور الإعلان عن نتيجة التنسيق برقم الاستمارة عن طريق اتباع بعض الخطوات الآتية:

حيث أنه سيتم الإعلان عن نتائج القبول بالجامعات السودانية، عقب المؤتمر الصحفي الذي سينعقد في ديوان عام الوزارة بالخرطوم في الواحدة ظهرًا، من خلال تفعيل رابط الاستعلام عن النتيجة.