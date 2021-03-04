خطوات ورابط التسجيل في منصة سبل subol.sa

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس “أحمد الراجحي” ، المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني عن بعد عبر منصة سبل، وأوضح أن المبادرة تهدف إلي تحقيق وتقديم الدعم لأبناء المملكة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المهنية، وتمكينهم في إيجار فرص العمل المناسبة، وفقا لمؤهلاتهم ومتطلبات سوق العمل، وتحقيق غايات المبادرة والعمل علي مضاعفة الفئات المستهدفة خلال الأعوام القادمة.

وتعد المبادرة الأكبر تحفيز في مجال مشاركة القوي البشرية واختيار التخصصات المناسبة لسوق العمل، وتهدف الي تقديم 20 ألف جِلسة إرشاد خلال عام 2021، و25 ألف جِلسة في العام المقبل، و 30 ألف جِلسة فى العام الثالث، وقد حققت المرحلة الأولي نجاح كبير حيث أستفاد منها عدد كبير من الباحثين عن عمل عبر منصة سبل.

منصة سبل

وبعد الإعلان من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن انطلاق المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني عن بعد عبر منصة سبل، التي تمكن من التواصل مع مرشدين مهنيين متخصصين والحصول علي استشارات مهنية، وتقديم لهم أحدث الوسائل والسبل للحصول علي فرص وظيفية وخطة تطوير مهني، والمساهمة في الوصول للاستقرار الوظيفي وتحقيق إنتاجية، واكتشاف المهارات بسوق العمل، مثل برنامج حافز طاقات.

الفئات المستهدفة للبرنامج الطلبة والطالبات والموظفين والموظفات، وكذلك الباحثين والباحثات عن عمل.

تسجيل في منصة سبل

وتهدف خدمة الإرشاد المهني إلي اكتشاف المهارات المطلوبة بسوق العمل، تحقيق طموحات الباحثين عن عمل والفئات المستهدفة، رفع ثقافة العمل وتحسين صورة كافة المهن، أيجاد وتهيئة بيئة تفاعلية تهتم بتطوري الإرشاد المهني، اختيار مسار العمل والتعلم، المساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي، ويمكن الاستفادة من المبادرة والتسجيل من خلال الخطوات التالية.

الدخول على منصة سبل الإلكترونية.

الضغط علي اختيار تسجيل.

إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل وهي (رَقْم الهُوِيَّة، تاريخ الميلاد) والضغط علي متابعة.

وبعد إنهاء التسجيل قم بإنشاء سيرتك الذاتية التي تتضمن كل من بياناتك وأهدافك، والخبرات العملية والعملية.

وتصديرها وطباعتها، وإرسالها من خلال البريد الإلكتروني.

وتوفر منصة سبل بيئة تفاعلية خاصة بالإرشاد المهني والتثقيف للفئات المستهدفة، وتمكينهم من اختيار مسارات العمل والتعلم، وتطوير المهارات.