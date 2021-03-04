غامر بحياته لإنقاذ قطط من عرض البحر.. صور رصدت "البطل"

لم يتردد بحار في تايلاند في مواجهة الأخطار لكي ينفذ قططا حاصرتها النيران في سفينة.
ووصفت صحيفة "الصن" البريطانية، الخميس، البحار التايلندي بـ"البطل" بعد أن نجح في تخليص القطط من الموت المحقق.
وبدأت القصة، قبل أيام، عندما اشتعلت النيران في سفينة كانت تبحر قرب جزيرة كوه أدانغ جنوب تايلاند.
وبعدما طلب طاقم السفينة المساعدة، هبت البحرية التايلاندية لتقديم يد العون، وتمكنت من إخلاء أفراد الطاقم الثمانية.
وبدا أن القصة أنت هنا، لكن عندما عارة البحارة التايلانديون إلى قرب السفينة المحترقة، التي بدأت في الغرق، علموا أن هناك قططا لا تزال موجودة على متن السفينة.
وغطس بحار يبلغ من العمر (23 عاما) في مياه البحر وسبح باتجاه السفينة، وتمكن من الصعود عليها، ووضع ثلاثا من القطط في كيس أرز قديم وحمل واحدا على كتفه، وعاد إلى البحر، حيث سبح نحو سفينة البحرية.
وقال البحار ثاتسافون ساي: عندما وصلنا، كانت مهمتنا تأمين الحطام والتأكد من تسرب الوقود".
وتابع: "ننا لاحظنا وجود القطط على متن الطائرة، وفورا خلعت قميصي على الفور وارتديت سترة النجاة حتى أتمكن من القفز في البحر".
وختم: "أنا مرتاح للغاية لأننا تمكنا من إنقاذ القطط الصغيرة".
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