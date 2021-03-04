روحانى: على إدارة بايدن إدراك أننا لن نقبل أى تغيير فى الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس الإيرانى حسن روحانى، على التصريحات الأمريكية الخاصة بالتزامات طهران النووية، قائلا "على إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أن تدرك أننا لن نقبل أى تغيير فى الاتفاق النووى".





وأضاف روحانى، وفقا لقنا "سكاى نيوز" الإخبارية، بأنه على واشنطن أن تعود للاتفاق النووى أولا إذا كانت جادة فى المضى قدما بالمسار الدبلوماسى. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، كان قد أكد مواقف بلاده الثابت فى التعامل مع إيران، مشددا على ألا رفع للعقوبات قبل عودة طهران إلى جميع التزاماتها فى الاتفاق النووى.

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