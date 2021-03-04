عاجل.. إحباط مخطط هجوم إرهابى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إحباطها مخطط هجوم "إرهابى" فى أحد مواقع شبكة الكهرباء فى كالينينجراد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إحباطها مخطط هجوم "إرهابى" فى أحد مواقع شبكة الكهرباء فى كالينينجراد. وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية، إنه يوجد أنباء عن اشتعال نيران فى محطة كهرباء فى منطقة تتارستان.

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