لقاحات كورونا المقدمة في الولايات المتحدة تتخطى 80 مليون جرعة

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة منحت 80 مليون و540 ألفًا و474 من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى صباح أمس الأربعاء ووزعت ‭ 107‬ملايين و28 ألفًا و890 جرعة.

واستُخدمت في حملة التطعيم الأمريكية اللقاحات من شركتي مودرنا وفايزر-بيونتيك، وطبقا للإحصاءات المسجلة في ٢ مارس من العام الجاري، منحت المراكز 78 مليونًا و631 ألفًا و601 جرعة من اللقاحات ووزعت 102 مليون و353 ألفًا و940 جرعة.

وقالت المراكز إن 52 مليونًا و855 ألفًا و579 شخصا حصلوا على جرعة أو أكثر من جرعة من اللقاحات بينما حصل 26 مليونًا و957 ألفًا و804 أشخاص على الجرعة الثانية أمس الأربعاء.

واوضحت المراكز أنه جار منح ما يصل إجمالا إلى 7 ملايين و218 ألفًا و655 جرعة من اللقاحات في منشآت الرعاية طويلة الأجل.

وفى سياق متصل كشفت إحصائيات أجريت أول أمس، تسجيل الولايات المتحدة 46 ألفا و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكتوبر الماضي تسجل أقل من 50 ألف حالة إصابة في الـ 24 ساعة فقط.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، نداء إلى الشعب الأمريكي، بالالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "اغسل يديك، وحافظ على التباعد الاجتماعي، وارتدي الكمامة، واحصل على اللقاح حين يأتي دورك".

وأضاف: "على الرغم من التقدم الذي حققناه، إلا أنه يجب ألا نتخلى عن حذرنا".