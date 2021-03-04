إحباط هجوم إرهابي غرب روسيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، القبض على مواطن في منطقة كالينينجراد بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في منشأة طاقة محلية غرب البلاد، وكان مدفوعا بـ "الكراهية للسلطات الحاكمة".
ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، قال جهاز الامن الأمن الفدرالي الروسي، في بيان لها: "تم إحباط هجوم إرهابي على منشأة طاقة في منطقة كالينينجراد، حيث اعتقل مواطن روسي خطط لشن الهجوم بدافع الكراهية للسلطات الحاكمة"، مشيرا إلى أنه قام أيضًا "بتجنيد السكان المحليين للانضمام إلى أنشطته الإرهابية".
وتابع مكتب الأمن الفيدرالي أنه تم العثور في منزل الشخص المحتجز على قنبلة يدوية الصنع ووإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج المتفجرات.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم العثور أيضا على مواد ذات "محتوى هجومي ضد الوكالات التنفيذية والتشريعية الروسية" في منزل الشخص المحتجز.
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