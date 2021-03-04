نصفهم أطفال.. كورونا يستوحش ويصيب 4142 في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس 4142 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة من بين نحو 80 ألف فحص تم إجراؤها.
ووفقا لبيانات الوزارة فإن المعدل الإيجابي 5.2٪. تظهر البيانات أن أكثر من نصف المصابين تقل أعمارهم عن 20 عامًا ، و 50.1٪ هم من الأطفال. 5.4٪ ممن تم تشخيصهم بالأمس تجاوزوا الستين من العمر.
وتظهر البيانات من تقرير المخابرات الاسرائيلية أن معامل الإصابة قد انخفض بشكل طفيف ويقف عند 0.99.
وحذر تقرير المخابرات من أن مدى انتشار المرض مرتفع ويوشك على الانتشار مرة أخرى ، وخاصة مع فتح الأجواء قبل الانتخابات ، لأن هناك خطر من وصول المزيد من طفرات الكورونا إلى إسرائيل.
وتشير المعطيات إلى أن 40 ألف إسرائيلي تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا أمس ، و 64 ألف جرعة ثانية. أكثر من 300000 فوق سن الخمسين لم يتم تطعيمهم بعد.
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