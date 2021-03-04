كورونا يخرج عن السيطرة.. رئيس دولة عربية يعلن الطوارئ 30 يوما لمحاربة الفيروس

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الخميس لمواجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي سياق متصل أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، عن إغلاق مبنى بلدية بديا غرب سلفيت لمدة 24 ساعة، بسبب وجود إصابات بين موظفيها بفيروس كورونا.
وأوضح كميل في بيان، أن قرار الإغلاق جاء لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي وجهات الاختصاص لحصر خارطة المخالطين واجراء الفحوصات اللازمة، وتعقيم مبنى ومرافق البلدية لمنع انتشار الفيروس.
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