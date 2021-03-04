زادت مؤشرات البحث في جوجل حول تردد قناة مكسبي على النايل سات رغبةً منهم في متابعة جميع المباريات التي تبثها هذه القناة سواء كانت متعلقة بكأس العالم للأندية أو مباريات أخرى، حيث تُعد واحدة من أبرز القنوات العربية المجانية التي لا تحتاج إلى دفع رسوم لاستقبالها، ولكن اليوم سوف نتطرق بحديثنا على المزيد من المعلومات التي تخصها تابعونا.

قناة مكسبي

تُعتبر قناة مكسبي واحدة من أهم القنوات التي يُمكنك مشاهدة العديد من المباريات من خلالها، حيث تسعى لبث المباريات التي تهم الكثير من مُحبي كرة القدم في العالم، فلا يقتصر بثها على المباريات المحلية بل تشمل الدولية أيضاً.

والجدير بالذكر أنها تتسم بالعديد من المزايا المتمثلة في نقل جميع المباريات الخاصة بأندية العالم بالإضافة إلى المزيد من البطولات التي ينتظرها الملايين حول العالم.

تردد قناة مكسبي على النايل سات

يبحث الكثير من مُحبي كرة القدم على القنوات الناقلة للمباريات سواء كانت محلية أو دولية، ولكن دون دفع أي رسوم لذلك، فهي قناة مجانية يُمكن لأي شخص استقبالها دون دفع أي أموال، ولكي تتمكن من استقبالها سوف نسرد لكم البيانات التي تُمكنك من ذلك الأمر:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط قناة مكسبي على جهازك

يتساءل البعض عن طريقة التي يُمكنهم استقبالها القناة دون الاستعانة بشخص مختص بتنزيل القنوات، حيث يُمكنك تنزيلها للاستمتاع بمشاهدة المباريات الدولية والمحلية عن طريق اتباع ما يلي:

من خلال جهاز الاستقبال الخاص بك اضغط على قائمة الإعدادات.

بعد ذلك قم بالنقر على ضبط القنوات وقم بكتابة التردد الخاص وباقي البيانات الخاصة بالقناة المراد استقبالها في الخانة المخصصة لها.

انقر بعد ذلك على تنزيل القناة وانتظر قليلاً سوف يتم البحث عنها وستجدها على جهازك وتستمع بمشاهدة المباريات.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا وهو تردد قناة مكسبي على النايل سات وذكرنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالقناة ونود أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة رغبتكم في الاستفسار عن أي أمر متعلق بالقناة، يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.