نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 بالجزائر ورابط معرفة أسماء الناجحين في المسابقة ، أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر يوم الاربعاء الموافق الثالث من مارس 2021 عن أسماء المقبولين في مسابقة الشبه طبي بالجزائر 2021 للقبول في مساعدي التمريض والحصول على وظائف للغير الحاصلين على البكالوريا، وقد قامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان عن النتائج وأسماء المقبولين عبر رابط الكتروني يُمكن الإستعلام عن نتائج المسابقة من خلال الدخول عليه، وقد تقدم الآلاف للالتحاق بهذه المسابقة للحصول على وظائف مختلفة.

حيث أنه يُمكن الاستعلام عن النتائج من خلال دخول المُتقدم بحسابه الشخصي على الموقع الالكتروني لمعرفة مدى قبوله من عدمه في الوظائف المُتاحة، وفي حالة عدم القبول في المسابقة يُمكن للمُتقدم تقديم طعن للاعتراض على عدم القبول، وقد حددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مواعيد تقديم الطعون يوم الثالث والرابع من شهر مارس الجاري 2021، على أن تقوم الوزارة بفحص هذه الطعون ومراجعتها وإعلان نتائج الفحص يوم الأحد من الأسبوع المقبل الشهر الجاري الموافق 7 مارس 2021.

كيفية الإستعلام عن نتائج الشبه طبي 2021 بالجزائر

لقد أتاحت وزارة الصحة والسكان الجزائرية رابط الكتروني يُمكن من خلاله الإستعلام عن نتائج الشبه طبي 2021 بكل سهولة، وقد دعت جميع المُتقدمين للمسابقة للحصول على وظائف من الدخول على هذا الرابط الالكتروني باستخدام حساباتهم الشخصية ومعرفة مدي قبولهم من عدمه وذلك باتباع بعض الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان الجزائرية.

يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن نتيجة شبه طبي 2021 لمساعدتي التمريض.

ادخال كافة البيانات المطلوبة وخاصة الاسم ورقم الهوية بشكل صحيح.

الضغط على كلمة استعلم لإظهار نتائج المسابقة.

وقد حددت وزارة الصحة والسكان الجزائرية يوم 13 مارس الجاري 2021 لإجراء الاختبارات الخاصة بالتكوين المُتخصص لمُساعدي جراحة الأسنان، و مساعدي رعاية الأطفال بالصحة العمومية، ومساعدي تمريض الصحة العمومية وتقتصر مسابقة الشبه طبي علي الحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي.

فقد شملت اختبارات شبه طبي على اختبارين الأول في مادتي الرياضيات والعلوم لمدة ساعتين، والاختبار الثاني في مواد اللغة الالمانية والفرنسية والانجليزية والاسبانية لمدة ساعتين أيضًا.