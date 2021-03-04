نموذج الفحص الطبي نظام نور 1442 pdf استمارة تقديم المستجدين بالصف الأول

نموذج الفحص الطبي نظام نور طلاب الصف الأول يمكنكم من التسجيل بسهولة للطلاب المستجدين، حيث يمكنكم طباعة استمارة الفحص الطبي نظام نور 1442 pdf، والحصول علي استمارة فحص طبي نور للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي خلال عملية تسجيل الطلاب المستجدين عبر الموقع الإلكتروني noor.moe.gov.sa، وسنرفق لكم الآن كيفية الطباعة والحصول علي الاستمارة.

استطاع الكثيرين بعد قبولهم أن يقوموا بتحميل النموذج الطبي المدرسي من أجل التقديم للعام الدراسي الجديد، ويمكن للجميع الآن استخدام النموذج الإلكتروني وطباعته من أجل إكمال الأوراق الرسمية الخاصة بكم، وستجدون الخطة الدراسية التي يسير إثرها عملية تسجيل الطلاب المستجدين عبر موقع نظام نور الإلكتروني الذي تجدون الرابط الخاص به مرفق مع إمكانية استخدامه بالخطوات المبسطة.

نظام نور ابتدائي 1442

استقبل موقع نور الإلكتروني طلبات المرحلتين الأولي والثانية خلال الفترة الماضية، وحالياً يتم البدء في تسجيل الطلاب السعوديين من أمهات سعوديات، وأباء غير سعودين بالمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بدون مفاضلة، وذلك بداية من يوم 26-2-2021، وكل ما عليكم هو الدخول للموقع الإلكتروني وفق الخطوات المدرجة إليكم، كما سنتعرف علي شروط القبول، لكن أولاً نذكركم بخطة التسجيل لهذا العام.

نموذج الفحص الطبي نظام نور

تعتبر استمارة الفحص الطبي نظام نور واحدة من مسوغات قبول الطالب بالصف الأول الابتدائي، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وجوب أن يخضع الطلاب للكشف الطبي قبل إن يتم قبولهم، وهذا لتحديد إذا كان الطالب يمكنه القيام بالدراسة هذه السنة، أم أن علينا الانتظار للسنة القادمة، وجدير بالذكر أن الاستمارة تحتوي علي الكشف الطبي تاريخ الطالب المرضي وعائلته، والفحوص الواجب إجراؤها للطالب للتاكد من صلاحيته العقلية والجسدية، وهي استمارة جُهزت سابقاً ومن الهام على ولي الأمر أن يطبعها عن طريق الوحدة الصحية التي يذهب إليها الطالب لإكمال الكشف الطبي، أو طباعتها عبر حساب ولي الأمر على نظام نور.

طريقة طباعة استمارة الفحص الطبي نظام نور 1442

يمكن بكل سهولة طباعة استمارة فحص طبي نور pdf، وذلك عن طريق عدد من الخطوات المبسطة كالآتي:

الدخول إلي موقع البرنامج، موقع نور.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

اختر تسجيل الأبناء.

الولوج إلى بيانات الطالب.

اختر استمارة الفحص الطبي المبدئي.

قم بتحويل الملف إلى صيغة PDF.

الملف الآن جاهز للطباعة ويمكن طباعته.

اثناء تقديم أوراق تثبت قبول الطالب إلى المدرسة، يجب أن نتأكد من طباعة استمارة الفحص الطبي من نظام نور ليقدمها من ضمن الأوراق، إذ أنها احدي أهم الأوراق المطلوبة والتي لا يتم قبول الأوراق من غيرها.