بطريقة غير متوقعة.. حادث سير يكشف "خيانة زوجية"

كشف حادث سير في المكسيك عن خيانة زوجية، وذلك بطريقة غير متوقعة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن وسائل إعلام محلية في البلد اللاتيني.

فقد اكتشف زوج أن زوجته على علاقة غرامية مع شخص آخر، بعد أن استدعته الشرطة بعد أن تورطت زوجته في حادث تصادم، ليكتشف الزوج "عشيقها السري" جالسا معها في السيارة.

وبدأت القصة على أحد الطرق السريعة في مدينة سالتيلو في كواويلا، الأحد الماضي، عندما كانت الزوجة مع عشقيها فصدمت سيارة أخرى مما استدعى تدخل الشرطة.

وكذبت الزوجة على رجال الشرطة في مكان الحادث حين أبلغتهم أن الرجل الذي في السيارة هو صديقها، وذلك لحمايته من الاعتقال بسبب الحادث.

لكن وبعد أن حصلت على رقم هاتف أسرتها، اتصل رجال الشرطة بمنزلها لترتيب وسيلة نقل لها، فرد زوجها على المكالمة، وما هي إلى دقائق حتى وصل إلى مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن مشاجرة اندلعت بين الزوجين بعد أن اكتشف الزوج المخدوع خيانة زوجته. وكاد الرجلان أن يدخلا في شجار أيضا قبل أن تتدخل الشرطة.

وعلى الرغم من كذب الزوجة على الشرطة، فقد سمحت لها الشرطة في النهاية بالعودة إلى منزلها مع زوجها وأفراد أسرتها، بينما اعتقلت الرجل الذي كان معها بالسيارة.