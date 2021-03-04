محاكمة صحفيين أتراك بسبب انتقاد أردوغان

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام تركية، بأن حوالى 46 صحفيا، الذين اعتقلوا فى عام 2011، سيحاكمون للمرة العشرين، اليوم الخميس، بتهم "إهانة الرئيس"، والاتصال بجماعة فتح الله جولن والتى غالباً ما توجهها السلطات التركية للمعارضين الأكراد سواء كانوا سياسيين أم صحفيين.





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