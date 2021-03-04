أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية معتادة

توجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم/الخميس/ إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لإجراء الفحوصات الطبیة المعتادة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ أنه كان في وداع أمير الكويت لدى مغادرته أرض المطار، نائب الأمیر وولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، وكبار المسؤولین بالدولة.

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