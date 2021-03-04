السعودية ساهمت في وصول لقاح كورونا للقارة الإفريقية

أوضح وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، أن وصول لقاحات كورونا إلى بعض الدول الإفريقية هو من نتائج ترأس المملكة لقمة مجموعة دول العشرين.
وقال قطان وفقا لما نقتله صحيفة عاجل، : «سرني خبر وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى كل من السودان وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا، في إطار الجهود الدولية للتصدي لهذه الجائحة، والتي ساهمت فيها المملكة من خلال ترؤسها لقمة مجموعة العشرين بمبادرات لحماية الصحة والاقتصاد».
وأضاف قطان، أن المملكة أكدت اهتمامها في هذه اللحظة التاريخية والتزامها بدعم تلك الجهود، متطلعة لوصول اللقاح لبقية الدول الإفريقية.
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