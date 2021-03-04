إبريل المقبل.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمنح إيران فرصة ذهبية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، عن عقد محادثات تقنية مع إيران في أبريل.

ووفقا لشبكة "العربية"، كشف دبلوماسيون أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تراجعوا عن طرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية.

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أن الأوربيون والولايات المتحدة سيعرضون مشروع قرار على وكالة الطاقة الذرية يدين تعليق إيران عمليات التفتيش ببرنامجها النووي.

وكان مشروع قرار أوروبي حول إيران أمام الوكالة الذرية سيثير تخوفات من وقف إيران عمليات المراقبة.

كما كان يؤكد على ضرورة أن تنتهج إيران الشفافية مع وكالة الطاقة الذرية، ويشدد على أهمية عمليات تفتيش منشآت إيران لمعرفة التزامها بالاتفاق.

ودعا مشروع القرار إيران إلى التراجع عن خروقها للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن لا يمكن الجزم بسلمية أنشطة إيران النووية .

وطلب الرئيس ايمانويل ماكرون من نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي الثلاثاء، أن تقوم طهران "ببادرات واضحة" و"بشكل عاجل" للعودة الى "احترام التزاماتها" في الملف النووي والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.