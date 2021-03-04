إعلامية كويتية: مصر لن تفرط في حقها المائي .. وتطورات شديدة الإيجابية مع السودان

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالخطوات الواسعة في العلاقات المصرية السودانية في ضوء اللقاءات التي تمت على أعلى مستوي خلال الأيام القليلة وآخرها زيارة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية ولقائها بالوزير سامح شكري وما تضمنه البيان المشترك الصادر عنهما من توافق في الرؤى حول ملف سد النهضة.

ولفتت "الرشيد"، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكد خلالها أن أمن واستقرار السودان جزء من أمن واستقرار مصر ولايتجزأن، لافتة إلى أن النهج الاستراتيجي لمصر هو الحرص على العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم والدفع بها إلى نطاق أرحب لاسيما وأن علاقات البلدين والشعبين أزلية وراسخة، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد إيجابية شديدة.

وأكدت "الإعلامية الكويتية"، أن اتجاه إثيوبيا نحو تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد نهضة بشكل أحادي يعد تهديد مباشرا للأمن المائي وخرقا لاتفاق إعلان مباديء سد النهضة و أن هذا الأمر يزيد من تعثر المفاوضات .

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن هناك رؤية مشتركة مع السودان فيما يتعلق بسد النهضة.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك، امس الثلاثاء، مع مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، أن هذه الرؤية ترتكز على التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث.

وكانت الوزيرة السودانية قد أعلنت خلال المؤتمر، أن بلادها لن تنتظر عودة إثيوبيا إلى المفاوضات حول سد النهضة إلى ما لا نهاية، مؤكدة أن السد قد يكون مدخلا لمزيد من الصراعات في القارة، "لكننا نسعى لمنع ذلك.".

وحول الخلاف بين إثيوبيا والسودان على الحدود، قالت وزيرة الخارجية السودانية: "مسألة الحدود مع إثيوبيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية ومنفتحون لجعل هذه المنطقة منطقة تعاون.