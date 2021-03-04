قتلى وجرحى بانفجار استهدف قادة في عدن جنوبي اليمن

قالت مصادر محلية إن تفجيراً بعبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدف موكبا يضم قيادات عسكرية بالقرب من مدينة الشعب بعدن جنوبي اليمن مخلفا قتلى وجرحى.
وبحسب المصادر، وضعت العبوة الناسفة في طريق الموكب الذي كان يضم قيادات عسكرية، بينهم العميد محسن الوالي القائد العام لقوات الحزام الأمني، والعميد نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد.
ووفق المصادر، دمر الانفجار سيارة مصفّحة وخلف عددا من الجرحى والقتلى، وهرعت أطقم طبية إلى موقع الحادث، وتم نقل مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة.
ولم تتوفر معلومات وافية عن إصابة أي من القيادات حتى اللحظة.
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