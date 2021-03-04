ليفربول "ممنوع" من اللعب على أنفيلد أمام لايبزيغ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، نقل مباراة الإياب بين ليفربول الإنجليزي ولايبزيغ الألماني المقررة، الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتقرر نقل المباراة من أنفيلد في إنجلترا إلى بودابست على غرار مواجهتهما ذهابا، جراء قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وقررت الهيئة القارية تأجيل المباراة لأنها لو أقيمت في إنجلترا، كان لايبزيغ الذي خسر صفر-2 ذهابا في العاصمة المجرية أيضا، سيضطر إلى الخضوع لحجر طبي لمدة 10 أيام لدى عودته إلى بلاده وفقًا لتوجيهات السلطات للحد من انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.
وذكر اليويفا في بيان: "يمكن لليويفا التأكيد رسميا أن إياب دورالستة عشر بين ليفربول ولايبزيغ سيقام الآن في بوشكاش أرينا في بودابست".
وتابع: "يود اليويفا أن يعرب عن امتنانه لناديي ليفربول ولايبزيغ على دعمهما وتعاونهما الوثيق، وكذلك الاتحاد الهنغاري على مساعدته وموافقته على إقامة المباراة".
وفي مباراة الذهاب، نجح ليفربول في تحقيق نتيجة مثالية بفضل هدفي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين سجلا الهدفين في الشوط الثاني.
ويعاني ليفربول من كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي جويل ماتيب وجو غوميز في الدفاع، والغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو في الوسط الدفاعي، والبرتغالي ديوغو جوتا في الوسط الهجومي.
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