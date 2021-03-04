عاجل.. مقتل 4 جنود من قوات الحزام الأمنى فى انفجار عدن

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، إن انفجاراً بعبوة ناسفة استهدف موكب مسؤول يتكون من عدة مركبات مدنية وعسكرية فى الطريق العام وسط مدينة الحسوة ما أدى إلى سقوط عدة جرحى.

وذكرت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع التفجير، ونقلت الجرحى إلى إحدى المستشفيات الخاصة.