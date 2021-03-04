أبو الغيط يبحث مع سيالة تطورات الأزمة الليبية

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الخميس، محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية، حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لدفع مسار التسوية السياسية فى أعقاب اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة فى البلاد.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط جدد فى هذا السياق التزام الجامعة بمواصلة جهودها دعماً لمسار التسوية الذى ترعاه الأمم المتحدة، وعبر عن أمله فى أن يتوافق الأشقاء فى ليبيا على تنفيذ بقية الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المرحلة التمهيدية التى أقرها ملتقى الحوار السياسى الليبي، بدءاً بتنصيب المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، والشروع فى التحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها نهاية العام.

وأضاف المصدر، أن الوزير سيالة قام من ناحيته بإطلاع أبو الغيط على تقديره بالنسبة للتطورات الراهنة والمرحلة التى وصلت إليها جهود التسوية التى ترعاها الأمم المتحدة، بما فى ذلك ما يتصل بالحراك القائم للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، ودفع المسار الأمنى عبر اللجنة العسكرية المشتركة، وصولاً إلى مرحلة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ديسمبر المقبل.

كما تداول أبو الغيط وسيالة حول نتائج اجتماع مجلس الجامعة الذى عقد أمس الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية، والحاجة إلى تعظيم العمل العربى المشترك تحت مظلة الجامعة بغية التصدى لمختلف الأزمات والتحديات التى تواجه المنطقة العربية.