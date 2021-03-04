بيان أمريكى: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدى التعاون

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيان الأمريكى: سنراقب عن كثب أى رد إيرانى بناء يتيح حدوث تقدم جوهرى. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألغت تقديم مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع.

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