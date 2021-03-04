الكرملين: روسيا دمرت ترسانتها الكيميائية وتنتظر قيام أمريكا ودول أخرى بذلك

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن موسكو دمرت جميع الأسلحة الكيماوية لديها وتنتظر قيام الدول الاخرى بذلك، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف اليوم الخميس "روسيا أعلنت عن تدمير جميع الأسلحة الكيميائية الموجودة على أراضيها منذ سنوات عديدة. وقد امتثلت روسيا بالكامل لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، وليس لدى روسيا أسلحة كيميائية".

وأضاف بيسكوف قائلا: "بالمناسبة نحن نتوقع أن يقوم بعض نظرائنا بذلك، ويمتثلوا أيضًا لأحكام هذه الاتفاقية. وكما تعلمون هناك عدد من الدول التي لديها أسلحة كيميائية على أراضيها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت المفاوضات بشأن تمديد معاهدة "ستارت 3" قد فشلت مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي وضعت شروطًا لتمديدها.

وعكس ذلك قرر الرئيس الجديد جو بايدن، تمديد المعاهدة دون شروط إضافية.

وكان بوتين وبايدن قد أعربا في أول محادثة هاتفية بينهما، عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".