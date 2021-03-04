أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية التحقيق في الجرائم الإسرائيلية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك يُمثل دليلًا جديدًا لإدانة الاحتلال وجرائمه.

وأكد أبو الغيط ،في بيان صحفي اليوم /الخميس/، أن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازًا للإنسانية وتجردًا من جانب المُدعية العامة، وأيضًا من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله " إن إسرائيل حاولت بشتى الطرق اسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية "، مُشددًا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها، داعيًا الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة احترام التزاماتها في هذا الصدد.