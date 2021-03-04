بعد التصعيد الحوثي على اليمن والسعودية.. رسالة شديدة اللهجة من أبو الغيط

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية وضع ضغوط دولية أكبر على الحوثيين لدفعهم إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في كافة ربوع اليمن، وبما يُمهد للانخراط في عملية سياسية تشمل جميع الأطراف، وفقًا للمرجعيات المعروفة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن
وأكد أبو الغيط، على دعم الجامعة العربية لموقف حكومته ولمساعيها الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله في مواجهة الأطماع الإقليمية، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي تُنفذ أجندة إيرانية وتُمارس التصعيد في مأرب بالتناغم مع هذه الأجندة المتهورة.
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وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد استقبل اليوم أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن، وذلك اليوم 4 الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الطرفان آخر مستجدات الوضع اليمني في ضوء حملة التصعيد الحوثية في مأرب، وكذا المحاولات الجارية لدفع المسار السياسي للحل.
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