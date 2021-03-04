قيادات أمنية.. تفجير موكب رفيع المستوي في عدن

استهدفت عبوة ناسفة اليوم الخميس موكب رفيع المستوي لقيادات أمنية في عدن جنوبي اليمن بحسب موقع "سكاي نيوز عربية". وقالت وسائل إعلام يمنية إن سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور موكب قيادات أمنية في بلدة الحسوة بمدينة عدن، ما أدى إلى إصابة تسعة جنود في حصيلة أولية ونجت القيادات الأمنية من التفجير، بينما تم نقل الضحايا إلى مستشفى البريهي.

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