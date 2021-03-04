لطمة لـ أردوغان.. الليرة التركية تنهار وتسجل أدنى مستوى منذ بداية 2021‎

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، ووصلت إلى مستوى 7.5 للمرة الأولى منذ الـ18 من يناير بضغط من مخاوف عالمية حيال ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والقلق من زيادة التضخم في تركيا.
وهبطت الليرة التركية مقابل الدولار إلى 7.5145 مقارنة مع 7.4550 أمس الأربعاء، حين أظهرت بيانات أن التضخم السنوي زاد إلى 15.6% في فبراير.
لكن بحلول الساعة الـ 09:00 بتوقيت جرينتش، تعافت الليرة التركية قليلا إلى 7.48 لكن ذلك لا يزال أقل من المستوى الذي أنهت عنده العام الماضي وهو 7.44.
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