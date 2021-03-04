أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي عبده الجندي بوفاة عمه

الأمين العام المساعد يعزي عبده الجندي بوفاة عمهبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ عبدالسلام محمد عبدالله القاضي الأصبحي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة للمؤتمر، وكافة اسرته ولنجل الفقيد مالك عبدالسلام الاصبحي وإخوانه وكافة آل الاصبحي والجندي بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

وأشاد بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وعطائه الاجتماعي الزاخر بالأعمال الخيرة وإصلاح ذات البين والمساهمة في استقرار المجتمع.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.