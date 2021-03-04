أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية

توجه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية، الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الغرض من زيارة الشيخ نواف الأحمد الصباح للولايات المتحدة هو إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة" وتأتي رحلة الشيخ نواف إلى الولايات المتحدة بعد أيام فقط من قيام رئيس الوزراء في البلاد بتعيين حكومة جديدة وسط أزمة مع البرلمان.

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