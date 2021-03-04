أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية التحقيق فى الجرائم الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق فى الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المتركبة ضد الفلسطينيين، معتبراً أن ذلك يُمثل دليلاً جديداً لإدانة الاحتلال وجرائمه.





وأكد أبو الغيط، أن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازا للإنسانية وتجردا من جانب المُدعية العامة، وأيضا من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، فى الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال فى الضفة الغربية وغزة. ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط قوله، إن إسرائيل حاولت بشتى الطرق اسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية، مُشددًا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييسالمحكمة وقراراتها وإجراءاتها، وداعيا الدول الأطراف فى ميثاق روما الأساسى المنشئ للمحكمة احترام التزاماتها فى هذا الصدد.

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