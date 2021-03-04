أبو الغيط لوزير خارجية اليمن: جماعة الحوثى تُنفذ أجندة إيرانية

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الطرفان آخر مستجدات الوضع اليمنى فى ضوء حملة التصعيد الحوثية فى مأرب، وكذا المحاولات الجارية لدفع المسار السياسى للحل.





وأكد أبو الغيط للوزير اليمنى دعم الجامعة العربية لموقف حكومته ولمساعيها الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله فى مواجهة الأطماع الإقليمية، مشيرا إلى أن جماعة الحوثى تُنفذ أجندة إيرانية وتُمارس التصعيد فى مأرب بالتناغم مع هذه الأجندة المتهورة. وشدد أبو الغيط على أهمية وضع ضغوط دولية أكبر على الحوثيين لدفعهم إلى وقف فورى للعمليات العسكرية فى كافة ربوع اليمن، وبما يُمهد للانخراط فى عملية سياسية تشمل جميع الأطراف، وفقاً للمرجعيات المعروفة وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

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