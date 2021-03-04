بسبب نقص اللقاحات.. قرار جديدة من الاتحاد الأوروبي تجاه اللقاح الروسي

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ، اليوم الخميس، أنها ستبدأ بفحص فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا - سبوتنيك 5.

وقالت إذا وافقت الوكالة على اللقاح الروسي ، ستكون دول الاتحاد الأوروبي أول الدول الغربية التي تستخدم هذا اللقاح.

ويأتي إعلان الوكالة عن فحص اللقاح الروسي وسط سلسلة من التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى حدوث نقص في جرعات اللقاح عبر قارة أوروبا في الأشهر المقبلة.

في غضون ذلك ، صرح زعيما فرنسا وألمانيا أنهما لن يترددا في الموافقة على استخدام اللقاح في بلديهما ، إذا وافقت عليه الوكالة الأوروبية بالفعل.

وتم حتى الآن توزيع اللقاح ، المطور والمصنع في روسيا ، في العديد من البلدان حول العالم ، بما في ذلك الأرجنتين ودول أخرى في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وحتى قطاع غزة.

وأعلنت روسيا أنها إذا قررت الموافقة على اللقاح للاستخدام في الاتحاد الأوروبي ، فستكون قادرة على تقديم أكثر من 50 مليون جرعة لقاح بحلول يونيو.

منذ حوالي أسبوعين ، نُشرت نتائج دراسة شاملة أجريت على لقاح Sputnik 5 ، وأظهرت فعاليته بأكثر من 91٪ من الحالات.

ويعتبر توزيعه في جميع أنحاء العالم سهلًا نسبيًا ، لأنه لا يتطلب تخزينًا في درجات حرارة منخفضة مثل لقاحات Pfizer بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر Sputnik 5 لقاحًا غير مكلف نسبيًا.