الصين تهدي جامعة الدول العربية كمية من لقاح كورونا

أهدت الصين للأمانة العامة لجامعة الدول العربية كميات من لقاحات كورونا لتطعيم العاملين في مبنى الأمانة العامة للجامعة والمترددين عليه. جرى الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي والسفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج. وكان السفير الصيني لدى القاهرة قد صرح في وقت سابق بأن دولته تثق في قدرة مصر وقيادة الرئيس "السيسي" الحكيمة فى التغلب على فيروس كورونا، وأن المساعدات التى توالت على مصر من الصين هى رد للجميل المصري.

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